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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Думе предложили вывести из страхования вкладов малые предприятия со статусом иноагента

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому из системы страхования вкладов (ССВ) исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов.

Поправка была внесена депутатом Василием Пискаревым и Андреем Альшевских в законопроект, который уточняет регулирование статуса иностранного агента (№140449-8).

Согласно закону о страховании вкладов под защитой государства с лимитом 1 млн 400 тыс. руб. находятся вклады граждан, а также малых предприятий, включенных в реестр МСП, некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, либо НКО, которые являются религиозными организациями, благотворительными фондами.

В мае 2020 г. депутаты уже одобрили норму, по которой из ССВ были выведены некоммерческие организации из реестра иностранных агентов. Принятая депутатами в среду поправка исключает из ССВ все типы организаций, которые включены в реестр иностранных агентов. Таким образом, поправка касается малых предприятий из реестра иноагентов и реестра МСП.

В законопроекте уточняется, что исключение из ССВ не касается физических лиц и ИП.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
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