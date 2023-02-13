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Дума разрешит Банку России не публиковать решения о реорганизации НПФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды смогут направлять кредиторам уведомление о начале процедуры реорганизации через портал государственных и муниципальных услуг, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму, а Банк России получит право не публиковать на сайте решения о такой реорганизации НПФ.

Законопроект № 293375-8 на прошлой неделе в парламент внесли депутаты Олег Савченко и Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку.

"Законопроектом предлагаются изменения, предполагающие возможность направления каждому кредитору фонда уведомлений в форме электронного документа с использованием подсистемы единого личного кабинета единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в законопроекте.

В соответствии с законопроектом правительство получит право определять для Банка России и реорганизуемого НПФ случаи, позволяющие им не размещать на своих официальных сайтах и не опубликовать в печатных изданиях информацию в виде уведомлений, ходатайств или сообщений о принятом решении Банка России, связанном с ликвидацией или реорганизацией НПФ.

В пояснительных материалах не приводится обоснование для принятия этого законопроекта.

Госдума Банк России НПФ Анатолий Аксаков Олег Савченко
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