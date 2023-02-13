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Продажи шоколада на Валентинов день в США вырастут на 5% в 2023 году

Продажи шоколада на Валентинов день в США вырастут на 5% в 2023 году
Фото: Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В США продажи шоколада и различных видов конфет на День святого Валентина 14 февраля в 2023 году вырастут на 5%, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США.

Объем продаж кондитерских изделий в преддверии этого праздника оценивается примерно в $4 млрд, отмечается в сообщении NCA.

Отпраздновать День всех влюбленных планируют 92% американцев. 93% участников проведенного NCA опроса заявили о том, что хотели бы получить шоколад или другие сладости в этот праздник.

Продажи цветов к празднику в этом году увеличатся на 8,3%, прогнозирует Общество американских флористов.

Ранее Национальная федерация розничной торговли (NRF) США сообщала, что ожидает роста совокупных расходов американцев в День святого Валентина до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из самых высоких значений с начала расчета этого показателя.

Наиболее популярными подарками являются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%), свидетельствуют результаты опроса NRF.

США NCA День святого Валентина NRF
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