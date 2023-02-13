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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Крупнейшие аэропорты Германии в 2022 году удвоили пассажиропоток

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток в 23 крупнейших аэропортах Германии в 2022 году составил около 155,2 млн человек, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это на 111% выше показателя 2021 года, когда авиаперевозки сильно пострадали из-за ковид-ограничений.

Тем не менее, число пассажиров в прошлом году было на 31,5% ниже рекорда, зафиксированного в допандемийном 2019 году. Тогда крупнейшие аэропорты обслужили 226,7 млн человек.

Германия Destatis
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