В аэропорту Берлина отменены все рейсы в связи с забастовкой

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Берлин-Бранденбург отменили все рейсы в связи с забастовкой наземного персонала, который требует повышения зарплаты, сообщает в среду Associated Press.

Всего забастовка затронула около 300 рейсов и примерно 35 тыс. пассажиров.

В ней принимают участие члены профсоюза Verdi, которые требуют повышения зарплаты на 500 евро в месяц. Пока работодатели предложили сотрудникам только одноразовую выплату в размере 2 тыс. евро.

Немецкие СМИ отмечают, что впервые с 2018 года забастовка привела к отмене такого большого количества рейсов.