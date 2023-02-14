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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку более чем в полтора раза

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, резко увеличила выручку в первом квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь) благодаря высокому спросу на путешествия.

Выручка компании в отчетный период составила 3,8 млрд евро по сравнению с 2,37 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял 3,68 млрд евро.

Базовый убыток до процентных и налоговых выплат (EBIT) составил 153 млн евро против убытка в 274 млн евро.

В отчетном квартале TUI обслужила 3,3 млн клиентов, на 1 млн больше, чем за тот же период предыдущего года. Также компания сообщила, что объемы бронирования за последние четыре недели превзошли уровень за аналогичный период доковидного 2019 года.

TUI по-прежнему планирует в 2023 фингоду зафиксировать существенный рост базовой EBIT.

Капитализация компании с начала года подскочила на 27,7% (до 3,14 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX вырос на 10,6%.

TUI Германия
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