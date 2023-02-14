Аналитики не ждут значительного высвобождения оборотного капитала "Норникеля" в 2023 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В "Норильском никеле" не ждут в 2023 году значительного высвобождения оборотного капитала (более $0,5 млрд), так как доступ к торговому финансированию все еще ограничен, говорится в обзоре аналитиков "Моих инвестиций" по итогам общения с топ-менеджментом компании.

Чистый оборотный капитал "Норникеля" по итогам года вырос до $4 млрд (с $1,27 млрд на конец 2021 года), в основном за счет роста запасов металлопродукции. Существенным фактором роста стала амортизация инструментов недолгового финансирования (факторинг, авансирование продаж) вследствие ухода с российского рынка западных банков.

Накопление готовой продукции произошло из-за удлинения логистических цепочек на фоне внедрения новых маршрутов поставок продукции, в частности, перераспределения объемов в Азию, объяснял старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев. Компания ожидает снижения оборотного капитала в 2023 году за счет сокращения запасов готовой продукции, отмечал Малышев.

Из-за отрицательного free cash flow аналитики "Моих инвестиций" не ожидают выплат финальных дивидендов за 2022 г, говорится в обзоре.

В целом они считают низким потенциал для дивидендов "Норникеля" в ближайшие годы. При текущих ценах на металлы доходность FCF за 2023 год составляет 6% из-за пиковых капитальных затрат.

В случае выплаты дивидендов компании нужно будет увеличивать долг. По словам представителей менеджмента "Норникеля", комфортная долговая нагрузка для компании - ниже 2x. По итогам 2022 г net debt/EBITDA составлял 1,1x против 0,5x годом ранее.

Капзатраты "Норникеля", как ожидается, в 2023 году вырастут на 10% к итогу прошлого года, до $4,7 млрд (исходя из курса 69 рубля за доллар). При этом точный размер капитальных затрат будет понятен после перепроектировки проектов исходя из доступности поставщиков, отметили аналитики "Моих инвестиций". Также в 2023 году продолжится увеличение численности персонала.