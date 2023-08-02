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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Тренд роста оборотного капитала "Норникеля" остановился

В течение нескольких месяцев ожидается его высвобождение

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тренд роста оборотного капитала "Норникеля" остановился, в течение нескольких месяцев начнется его высвобождение, заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков, запись выступления которого размещена в телеграмм-канале "Мои инвестиции".

"В прошлом полугодии именно рост оборотного капитала был самым негативным фактором нашей отчетности. Сейчас он остановился, и я надеюсь, в следующие несколько месяцев мы увидим разворот этого тренда и высвобождение оборотного капитала", - сказал Боровиков.

Чистый оборотный капитал "Норникеля" снизился с начала этого года на 20%, до $3,2 млрд, в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности, сообщила компания в среду.

"Компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны. По итогам полугодия продажи в Азии увеличились вдвое и составили почти половину всей выручки от продажи металлов", - прокомментировал ситуацию глава "Норникеля" Владимир Потанин.

По итогам прошлого года оборотный капитал вырос на $2,8 млрд (до $4 млрд), в том числе из-за образования запасов металлов, вызванного сбоями в логистических цепочках (влияние этого фактора компания оценивала в $1,1 млрд, остальное связано с изменением механизмов финансирования).

Высвобождение оборотного капитала может положительно повлиять на free cash flow "Норникеля", который упал по итогам 2022 года почти в 10 раз, до до $437 млн, что послужило одним из обоснований для отказа "Норникеля" от финальных дивидендов за прошлый год.

Ранее вице-президент "Русала", член совета директоров "Норникеля" Елена Безденежных высказывалась о необходимости обсудить по итогам полугодия итоги реализации накопленных в прошлом году запасов металлов, средства от которой могут стимулировать выплату промежуточных дивидендов.

Владимир Потанин Русал Норникель Елена Безденежных Михаил Боровиков
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