Сотрудники Tesla в штате Нью-Йорк решили создать профсоюз

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В штате Нью-Йорк группа работников производителя электромобилей Tesla Inc. планирует объединиться в профсоюз и добиваться повышения зарплат и ослабления корпоративного контроля, сообщает Bloomberg.

Речь идет о сотрудниках, которые занимаются маркировкой данных для системы Autopilot. Они начали кампанию по объединению в профсоюз и направили письмо главе компании Илону Маску, сообщив ему о своих намерениях.

В частности, они выступают против протоколов мониторинга, которые отслеживают нажатие клавиш и время, которое сотрудники проводят за активной работой в течение каждого дня.

Работники Tesla, стартовая оплата труда которых начинается примерно с $19 в час, также рассчитывают на повышение зарплат.