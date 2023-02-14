Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Авиакомпании РФ сократили пассажиропоток в январе примерно на 11%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2023 года, по оперативным данным Росавиации, сократился примерно на 11% относительно января 2022 года, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

"У нас отмечается снижение общего объема перевозок по сравнению с январем прошлого года примерно на 11%. Но это никак не связано с возможностями авиакомпаний. Прошлый январь - это был досанкционнный январь, и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат", - сказал Нерадько журналистам во вторник.

В январе 2022 года авиакомпании РФ перевезли 8,1 млн пассажиров.

После введения антироссийских санкций в феврале прошлого года Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта.

По данным Росстата, в 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 млн человек (-14%). В 2023 году, по прогнозу Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });