Авиакомпании РФ сократили пассажиропоток в январе примерно на 11%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2023 года, по оперативным данным Росавиации, сократился примерно на 11% относительно января 2022 года, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

"У нас отмечается снижение общего объема перевозок по сравнению с январем прошлого года примерно на 11%. Но это никак не связано с возможностями авиакомпаний. Прошлый январь - это был досанкционнный январь, и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат", - сказал Нерадько журналистам во вторник.

В январе 2022 года авиакомпании РФ перевезли 8,1 млн пассажиров.

После введения антироссийских санкций в феврале прошлого года Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта.

По данным Росстата, в 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 млн человек (-14%). В 2023 году, по прогнозу Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года.