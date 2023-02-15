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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 94 тыс. б/с

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом квартале 2023 года - на 500 тыс. б/с, до 100,1 млн б/с, во втором - на 300 тыс. б/с, до 101,1 млн б/с, а также сохранили прогнозы на третий и четвертый кварталы - 102,9 млн б/с и 103,5 млн б/с соответственно.

МЭА отмечает, что рост мирового спроса на нефть ускоряется на фоне отказа Китая от политики "нулевого распространения" COVID-19, на страну придется около половины прогнозируемого роста спроса в текущем году.

Еще одним драйвером роста потребления нефти является всплеск авиаперевозок, которые выросли в последние недели. Агентство ожидает, что в 2023 году потребление авиакеросина вырастет на 1,1 млн б/с, до 7,2 млн б/с, что составляет около 90% от уровня "доковидного" 2019 года.

Мировые коммерческие запасы нефти в декабре снизились на 69,8 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР составили 2,767 млрд баррелей, что на 95,7 млн баррелей меньше среднего показателя за пять лет.

МЭА
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