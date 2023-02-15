Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно растут на Московской бирже в среду днем, курс евро поднялся выше 80 руб. впервые с 25 апреля прошлого года, доллар торгуется выше 74 руб. также впервые с этой даты.

Курс евро составил 79,93 руб./EUR1 в 13:24 по Москве, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро достигал 80,0174 руб. Доллар стоил 74,53 руб./$1, подорожав на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,6 копейки - до 76,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в среду в ожидании санкционных новостей и вслед за падением цен на нефть. По данным Bloomberg, Евросоюз (ЕС) планирует принять новый, десятый пакет санкций на следующей неделе. По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих.

В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Нефтяные цены снижаются днем в среду, продолжая негативно реагировать на сообщения о продаже нефти из стратегического резерва США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по московскому времени составляла $84,53 за баррель, что на 1,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $77,93 за баррель, что на 1,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.