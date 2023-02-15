В Минфине ждут, что изменение налогообложения нефтянки стабилизирует доходы регионов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть должен стабилизировать доходы региональных бюджетов, заявил в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Депутаты приняли этот законопроект в первом чтении.

"Наши ожидания, что сокращение дисконта, которое произойдет, оно обеспечит не снижение доходов субъектов, а наоборот их стабилизацию на том уровне, который планировался ранее", - сказал им замминистра финансов.

"Цель данного законопроекта - это в первую очередь то, чтобы дисконт на российскую нефть не превышал $25 за баррель; через налоговые механизмы устанавливается некий индикатор скидки, ниже которого продавать российскую нефть должно быть невыгодно", - добавил он.

"Это вопрос о том, что лучше (в части налога на прибыль - ИФ) для регионов - если нефти продается больше, но по меньшей цене, или если ее продается меньше, но по большей цене", - заявил в ходе выступления глава комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, санкционные режимы будут осуществляться за счет поступления налогов, потому что компании, стремясь сохранить рынок, будут просто снижать цену. "И поэтому, когда мы выбираем между этими двумя путями с точки зрения перспектив региональных бюджетов этот путь (установление индикатора скидки - ИФ), конечно же, будет более правильный", - сказал Макаров.

Он также отметил, что при принятии законопроекта в третьем чтении необходимо поручить правительству осуществлять постоянный мониторинг региональных бюджетов и в случае выпадающих доходов решать вопрос о компенсации и поддержке регионов.

Глава комитета также напомнил, что принятие законопроекта позволяет сохранить в бюджете-2023 порядка 660 млрд рублей.

"На самом деле, я думаю, что эта цифра может меняться, но главное в другом - что санкции, которые накладываются последовательно на нашу нефть, на нефтепродукты, имеют главной целью не борьбу с нефтяными компаниями, они имеют своей целью - борьбу с бюджетом, сокращение доходов бюджетов", - сказал Макаров.

"Независимо от того, какой дисконт будут требовать в санкциях (...), в данном случае закон направлен на то, чтобы бюджет получил доход. Это на самом деле и очень справедливо, потому что мы очень много поддерживали отрасль. Она накопила очень серьезный потенциал, вот сегодня этот потенциал отрасли позволяет решить вопросы бюджета", - сказал Макаров.