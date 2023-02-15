"ЛУКОЙЛ" предложил держателям евробондов-23 опцию прямого платежа при погашении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предложил держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2023 года воспользоваться вариантом прямого платежа при погашении этого выпуска.

Компания информирует владельцев еврооблигаций, выпущенных компанией LUKOIL International Finance B.V. и гарантированных ПАО "ЛУКОЙЛ", со ставкой купонного дохода 4,563% годовых и сроком погашения 24 апреля 2023 года, что они могут подать заявку на погашение принадлежащих им еврооблигаций через механизм прямого платежа, говорится в сообщении.

Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы "ЛУКОЙЛ", произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняет компания.

"ЛУКОЙЛ" напоминает, что механизм прямого платежа, предусмотренный условиями выпуска, позволяет исполнить обязательства эмитента перед владельцами еврооблигаций напрямую без участия международных клиринговых систем (Euroclear, Clearstream, DTC).

Всего в обращении находятся пять выпусков евробондов компании, все они номинированы в долларах. Осенью прошлого года "ЛУКОЙЛ" получил согласие держателей всех выпусков на изменение механизма выплат, которое, в частности, предполагает возможность проведения прямых платежей отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.

Осенью прошлого года компания проводила сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков. Локальными облигациями были частично замещены выпуски евробондов с погашением в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

Также "ЛУКОЙЛ" объявлял о проведении выкупа еврооблигаций у держателей как в российской инфраструктуре, так и во внешнем контуре.