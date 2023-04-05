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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

"ЛУКОЙЛ" предупредил держателей 5 выпусков евробондов о возможных проблемах с доведением ближайших выплат

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предупредил держателей пяти выпусков еврооблигаций о возможных проблемах с доведением ближайших выплат по ним из-за сложностей с осуществлением платежей через иностранную платежную инфраструктуру.

Компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам, сделанных в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, и переведенных им клиринговым системам для дальнейшего распределения среди держателей, не были должным образом обработаны клиринговыми системами и не дошли до инвесторов.

Несмотря на то что эмитент предпринял все необходимое для того, чтобы получить от платежного агента и клиринговых систем разъяснения, которые могли бы разрешить сложившуюся с выплатами по евробондам ситуацию, указанные платежи все еще не дошли до соответствующих держателей по причинам, независящим от "ЛУКОЙЛа", говорится в сообщении. Кроме того, эмитент так и не получил от клиринговых систем официальных ответов относительного того, ожидается ли, что средства будут доведены до инвесторов и когда это произойдет, отмечает компания.

В свете приближающихся выплат эмитент опасается, что средства, перечисленные платежному агенту для дальнейшего распределения через клиринговые системы, могут не дойти до держателей вовремя или вообще не дойти, предупреждает компания.

Всего в обращении находятся пять выпусков евробондов "ЛУКОЙЛа", все они номинированы в долларах. Ближайшая выплата купона по выпуску-2026 приходится на 2 мая, по выпускам-2027 и 2031 - на 26 апреля, по выпуску-2030 - на 6 мая. Выпуск-2023 компания должна погасить 24 апреля.

Ранее "ЛУКОЙЛ" предложил держателям всех выпусков еврооблигаций воспользоваться опцией получить выплаты напрямую. Инструкция по получению прямых выплат предполагает, что держатель должен направить в компанию заявление на получение такого платежа, а также документ, подтверждающий владение евробондами. Кроме того, инвестору нужно уведомить Euroclear, Clearstream или DTC об отказе получать через них платежи по еврооблигациям и направить соответствующее подтверждение в компанию.

Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы "ЛУКОЙЛ", произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняла компания.

Citibank ЛУКОЙЛ Euroclear Clearstream
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