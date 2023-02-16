Розничные продажи водки в РФ в январе выросли на 1,1%, шампанского – на 4,9%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи водки в январе этого года составили 6,2 млн декалитров (дал), что на 1,1% больше, чем в январе прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи коньяка увеличились на 7,3%, до 1,062 млн дал. Всего в январе было реализовано 9,3 млн дал спиртных напитков (крепостью более 9 градусов), что на 2,3% больше, чем в январе 2022 года.

Продажи тихих вин выросли на 0,7%, до 4,049 млн дал, игристых и шампанских вин – на 4,9%, до 1,9 млн дал. Но наиболее высокими темпами – более чем в 4 раза – выросла реализация ликерных вин, до 83,4 тыс. дал.

Продажи плодовых вин снизились на 12,4%, до 725,2 тыс. дал.

Слабоалкогольных напитков продано 1,6 тыс. дал, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

Всего в январе розница продала 18,2 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,4% больше, чем в январе прошлого года.