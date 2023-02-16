Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

ЦБ объяснил скачок дефицита бюджета РФ в январе влиянием разовых факторов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Скачок дефицита федерального бюджета РФ, который в январе был исполнен с рекордным превышением расходов над доходами, обусловлен действием разовых факторов, и дальше процесс войдет в плановое русло, считает Банк России.

"Существенный рост бюджетного дефицита в январе 2023 г. до 1,76 трлн руб. произошел преимущественно под влиянием разовых факторов", - говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном в четверг.

"В последующие месяцы бюджетный дефицит будет формироваться в соответствии с плановыми объемами на 2023 год", - считает ЦБ.

ЭкономикаМинфин оценил дефицит бюджета РФ в январе в 1,76 трлн рублейЧитать подробнее

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 60% от плана на 2023 год (2,925 трлн рублей). Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 г. на 46%. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд руб., снизившись на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, пояснял Минфин. Это, полагает министерство, в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.

Согласно закону о бюджете, доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть марки Urals в размере $70,1/барр. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). За период мониторинга с 15 января по 14 февраля она составила $50,51/барр.

Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и в период с 13 января по 6 февраля в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., продавал на рынке китайские юани на 3,2 млрд рублей в день. С 7 февраля объем ежедневных продаж вырос почти втрое, до 8,9 млрд руб. (сумма на период до 6 марта - около 160 млрд руб., она сложилась из ожидаемого недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд руб. и отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января в 52 млрд руб. - в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме).

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Нефть Brent подорожала до $85,85 за баррель

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });