ЦБ объяснил скачок дефицита бюджета РФ в январе влиянием разовых факторов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Скачок дефицита федерального бюджета РФ, который в январе был исполнен с рекордным превышением расходов над доходами, обусловлен действием разовых факторов, и дальше процесс войдет в плановое русло, считает Банк России.

"Существенный рост бюджетного дефицита в январе 2023 г. до 1,76 трлн руб. произошел преимущественно под влиянием разовых факторов", - говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном в четверг.

"В последующие месяцы бюджетный дефицит будет формироваться в соответствии с плановыми объемами на 2023 год", - считает ЦБ.

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 60% от плана на 2023 год (2,925 трлн рублей). Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 г. на 46%. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд руб., снизившись на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, пояснял Минфин. Это, полагает министерство, в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.

Согласно закону о бюджете, доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть марки Urals в размере $70,1/барр. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). За период мониторинга с 15 января по 14 февраля она составила $50,51/барр.

Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и в период с 13 января по 6 февраля в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., продавал на рынке китайские юани на 3,2 млрд рублей в день. С 7 февраля объем ежедневных продаж вырос почти втрое, до 8,9 млрд руб. (сумма на период до 6 марта - около 160 млрд руб., она сложилась из ожидаемого недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд руб. и отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января в 52 млрд руб. - в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме).