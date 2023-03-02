В бюджет РФ в январе-феврале поступило налогов более чем на 5 трлн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечает ускорение поступления налоговых доходов в бюджетную систему страны в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За 2 месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года.

Сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы", - передала пресс-служба ведомства слова министра.

По данным портала бюджетной системы "Электронный бюджет", доходы федерального бюджета на 27 февраля составили 1,426 трлн рублей.

Предварительные данные исполнения федерального бюджета в январе текущего года вызвали обсуждение среди аналитиков. Бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).

При этом расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, а доходы напротив были меньше, чем в предыдущем году на 35% – 1,356 трлн рублей. Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. Это, как отмечал Минфин, было связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, снизились на 28%, преимущественно за счет уменьшения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Среди причин такого исполнения бюджета Минфин указывал и введение с 1 января 2023 года единого налогового платежа (ЕНП), срок уплаты которого (28-е число каждого месяца) в январе пришелся на выходной день, и его перечисление налогоплательщиками осуществлялось в первый рабочий день – 30 января. Из-за этого зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП происходило в конце января и первые дни февраля. Остаток нераспределенных средств ЕНП, по оценке Минфина на начало февраля, составил 525,5 млрд руб., позже министр финансов Антон Силуанов оценил их в 1 трлн рублей. Эти средства должны были быть распределены по кодам доходов бюджетов в феврале.

В связи с введением ЕНП возникли сложности со своевременным поступлением на счета муниципальных и региональных бюджетов уплаченного НДФЛ. Возникшие разрывы регионы могут покрывать, привлекая казначейские кредиты.

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов ранее сообщил о поступлении обращений от регионов по этой проблеме: "Я должен вас поставить в известность, что уже около 10 обращений глав регионов поступило, причем регионы крупные, включая и республику Татарстан. (...) Мы обязаны будем отреагировать на эти обращения и безусловно пока будем разбираться, время идет, вы увидите весь трагизм этой ситуации, он уже обозначился. Минфину не хватит никаких источников для того, чтобы выделять казначейские кредиты (чтобы покрыть не поступившие вовремя доходы муниципалитетов и регионов - ИФ)". По его словам, за первый квартал придется выдать казначейские кредиты на сумму 1,7 трлн рублей.