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Владелец сети Hyatt вернулся к прибыли в IV квартале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, вернулась на прибыльный уровень, а ее скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $294 млн, или $2,69 в расчете на акцию, против чистого убытка в $29 млн, или 26 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,55 на акцию.

Выручка увеличилась на 47,6%, до $1,59 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 34 центов на акцию при выручке в размере $1,52 млрд.

Номерной фонд группы в минувшем квартале увеличился на 10,784 тыс. номеров, а выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) увеличилась на 2,4%.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании составила $455 млн, или $4,09 в расчете на акцию. Скорректированная прибыль составила $3,28 на акцию.

С начала года капитализация Hyatt выросла на 29,6%, до $12,4 млрд.

Hyatt США
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