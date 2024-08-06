Hyatt увеличила чистую прибыль более чем в пять раз во II квартале

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, увеличила чистую прибыль более чем в пять раз во втором квартале 2024 года, тогда как выручка компании изменилась слабо и оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $359 млн, или $3,46 в расчете на акцию, по сравнению с $68 млн, или 63 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,53 на акцию.

Выручка практически не изменилась и составила $1,703 млрд.

Аналитики, опрошенные Zacks Investment Research, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 95 центов на акцию при выручке в размере $1,76 млрд.

Скорректированная EBITDA выросла на 10% в годовом выражении и составила $307 млн.

Номерной фонд группы в минувшем квартале увеличился на 4,6%, а выручка компании в расчете на доступный номер (revPAR) составила $149,3, повысившись на 4,7%.

Руководство компании улучшило прогноз на 2024 год и теперь ожидает, что чистая прибыль составит $1,055-1,155 млрд, скорректированная EBITDA - $1,135-1,175 млрд.

Котировки акций Hyatt на предварительной сессии во вторник снижаются на 0,7%. Капитализация гостиничной сети с начала года повысилась на 2,7%, до $13,55 млрд.