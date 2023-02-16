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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Глава ФРБ Кливленда отметила, что базовая инфляция в США почти не замедляется

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Об этом сообщает MarketWatch

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, заявила Местер на мероприятии в Университете Южной Флориды. Ссылаясь на январский отчет Минтруда о динамике потребительских цен, она отметила, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Эти данные побуждают "не спешить делать заключение о том, что инфляция устойчиво движется к замедлению до 2%", сказала она.

По данным Минтруда США, потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в январе выросли на 5,6% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В декабре подъем составлял 5,7% за год и 0,4% за месяц.

Местер по-прежнему считает, что Федрезерву необходимо поднять базовую ставку до более чем 5% и сохранять ее выше этой отметки некоторое время, чтобы вернуть инфляцию под контроль.

"Стоит отметить, что на заседании ФРС, прошедшем две недели назад, я видела убедительные доводы в пользу подъема ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), в результате которого ставка достигла бы 5%", - сказала она.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) увеличил ставку на заседании 31 января-1 февраля на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых. Это решение было единогласно принято голосующими членами FOMC. Местер в этом году не имеет права голоса в FOMC.

ФРБ Кливленда Лоретта Местер США ФРС Минтруда
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