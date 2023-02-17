Нефть Brent подешевела до $84,27 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу: сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $84,27 баррель, что на $0,87 (1,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%), до $85,14 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,85 (1,08%), до $77,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,1 (0,1%), до $78,49 за баррель.

"Инвесторы пытаются оценить, какой из основных двигателей нефтяного рынка окажется самым влиятельным в следующие несколько месяцев", - отмечает старший трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин.

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. Ряд других китайских нефтепереработчиков, включая China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co., также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США в этом году "последовательно дают "медвежьи" сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти", - отмечают аналитики Sevens Report Research.