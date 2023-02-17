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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 февраля повысится до 5 177 руб. за т

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 февраля 2023 года повысится до 5 тыс. 177,2 рубля с 4 тыс. 653,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 11,3%.

Пошлина на ячмень вырастет до 3 тыс. 717 рублей с 3 тыс. 209,1 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 199,7 рубля с 1 тыс. 670 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $304,8 за тонну на пшеницу ($306,2 неделей ранее), $261,1 - на ячмень ($261,1), $231,6 - на кукурузу ($230).

Новые пошлины будут действовать по 28 февраля.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза, ставки, которые начнут действовать с 1 марта, будут объявлены 22 февраля, их срок - по 8 марта включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
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