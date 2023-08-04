AMC Networks во II квартале снизила чистую прибыль на 16%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американская медиакомпания AMC Networks снизила чистую прибыль на 16%, однако скорректированный показатель оказался выше прогноза.

Чистая прибыль составила $70,2 млн, или $1,6 на акцию, против $83,4 млн, или $1,91 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до $2,02 в расчете на акцию с $2,06. Средняя оценка аналитиков, опрошенных FactSet, составляла $1,53 на акцию.

Компания сократила выручку на 8% - до $678,6 млн с $738 млн годом ранее. Консенсус-прогноз предусматривал $712 млн.

Уменьшение выручки обусловлено сокращением доходов от рекламы и бизнеса по оказанию производственных услуг 25/7 Media, а также снижением поступлений от аффилированных компаний на американском рынке, сообщается в отчете.

Компания также понесла расходы на обесценение в размере $24,9 млн в связи с финансовыми трудностями подразделения 25/7 Media.

Отрицательная динамика выручки частично компенсировалась ростом доходов от потокового вещания на 13%. При этом число подписчиков стриминговой платформы AMC Networks во втором квартале достигло 11 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Акции AMC Networks взлетели в цене почти на 10% на предварительных торгах в пятницу. С начала 2023 года их стоимость упала на 21,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 17,2%.

AMC Networks владеет каналами AMC, BBC America, IFC и SundanceTV, а также стриминговыми сервисами AMC+ и Acorn TV.