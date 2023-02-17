Германия сокращает производство мяса шестой год подряд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Германия в 2022 году сократила производство мяса на 8,1% (на 0,6 млн тонн) - до 7 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis).

Показатель снижался по итогам каждого года после того, как в 2016 году он достиг рекордного объема в 8,3 млн тонн. Падение в прошлом году было самым значительным за этот период, отмечается в сообщении.

Производство мяса птицы уменьшилось на 2,9%, в то время как темпы падения производства свинины и говядины были более значительными - соответственно на 9,8% и 8,2%.

На скотобойнях в 2022 году было забито 51,2 млн свиней, голов крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей, а также 701,4 млн кур, индеек и уток, сообщил также Destatis.