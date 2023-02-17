Путин обсудил с Миллером перспективные международные планы "Газпрома"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел сеанс видеоконференцсвязи с руководством и коллективом "Газпрома" по поводу 30-летия компании и сообщил, что 16 февраля он подробно обсудил планы развития "Газпрома" с председателем правления холдинга Алексеем Миллером.

"В целом в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" сейчас стоят масштабные сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках. Мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможными партнерами", - поделился Путин.

"При всей значимости вопросов международной торговли главное для нас - это собственное развитие. Обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, бесперебойного наших предприятий и регионов. Это повышение качества жизни людей во всех регионах России", - продолжил президент.

Он выразил уверенность, что мировой спрос на газ в переходный для глобальной энергетики период будет только расти.

"Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий", - сказал Миллер.

В "Газпроме" отмечают, что мировой спрос на природный газ тоже растет. За последние 30 лет (с 1993 года) потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети (35%) прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а локомотивом (основным центром развития) будет Китай.

Последние 20 лет "Газпром" работает над проектами наращивания экспортных поставок российского трубопроводного газа в восточном направлении, прежде всего в КНР - на самый быстрорастущий рынок природного газа в мире.

"Газпром" планомерно развивает стратегическое взаимодействие с Китаем. С 2019 года компания поставляет газ китайским потребителям по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок по долгосрочному контракту после выхода на полную мощность составит 38 млрд куб. м в год.

В феврале 2022 года подписан второй долгосрочный договор купли-продажи газа. По "дальневосточному" маршруту в Китай будет ежегодно поставляться 10 млрд куб. м газа. В настоящее время ведется проектирование инфраструктуры. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о реализации этого проекта.

Продолжаются переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. Ведется проектирование газопровода. Уже в обозримом будущем Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в КНР, отмечают в компании.

Отдельное внимание уделяется взаимодействию с Турцией. На повестке дня - создание в этой стране крупного международного газового хаба.