Goldman Sachs прогнозирует рост китайских акций на четверть к концу года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Падение китайского фондового рынка, начавшееся в конце января, вскоре закончится, и акции могут подскочить примерно на четверть с текущего уровня до конца года, прогнозируют аналитики американского банка Goldman Sachs.

Индекс MSCI China Index может завершить 2023 год на отметке 85 пунктов, что предусматривает рост примерно на 24%, приводит агентство Bloomberg мнение команды экономистов банка.

"Важнейшим фактором для фондового рынка постепенно станет не открытие экономики, а её восстановление, и основным драйвером роста станет улучшение прибыли китайских компаний, - полагают эксперты. - Основной подъем придется на потребительский сектор, и в особенности на сектор услуг, который до сих пор не восстановился до допандемийного уровня".

При этом они отмечают, что инвесторы захотят увидеть конкретные сигналы улучшения фундаментальных показателей, и рекомендуют внимательно следить за макроэкономическими статданными за январь-февраль и отчетностью компаний, а также готовиться к мартовскому Всекитайскому собранию народных представителей.

Гонконгский индекс Hang Seng, падавший до минимумов в конце октября, затем взлетел в полтора раза. Однако в конце января ралли остановилось, и на прошлой неделе индикатор вошел в фазу коррекции, то есть потерял более 10% с локального максимума. В понедельник индекс прибавляет 0,93%.