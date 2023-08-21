Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Goldman Sachs снова ухудшил прогноз для индекса MSCI China

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Эксперты Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз для индекса MSCI China, а также для прибыли китайских компаний в связи с ухудшением ситуации на рынке недвижимости КНР.

По новому прогнозу Goldman, значение MSCI China через 12 месяцев составит 67 пунктов, что на 13% выше значения индекса на закрытие рынка в пятницу. Предыдущий прогноз экспертов инвестбанка MSCI China составлял 70 пунктов.

Позитивные последствия июльских обещаний Политбюро Компартии КНР поддержать экономику страны оказались краткосрочными, говорится в обзоре Goldman.

"Проблемы рынка недвижимости и их потенциальное распространение на реальную экономику и финансовый сектор являются основными причинами коррекции рынка акций", - отмечают эксперты.

Goldman ухудшил прогноз для MSCI China второй раз за три месяца. В июле он был понижен до 70 пунктов с 80 пунктов.

Китайский рынок акций будет держаться в более узком диапазоне, чем ожидалось ранее, если Пекин не представит более мощные меры поддержки экономики, чтобы ослабить последствия спада на рынке недвижимости, отмечают в Goldman.

Прогноз роста прибыли в расчете на акцию компаний MSCI China на текущий год ухудшен экспертами инвестбанка до 11% с 14%.

Индекс MSCI China опустился на 2% в понедельник. Его падение с январского пика уже достигло 23%.

Goldman Sachs Китай MSCI China
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Источники сообщили о перебоях с поставками дизельного топлива аграриям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });