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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Рубль завершил торги понедельника умеренным снижением к доллару и евро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль умеренно подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 74,5 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,63 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,5 копейки - до 76,8 рубля. Курс китайского юаня вырос на 13,1 копейки - до 10,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и евро по итогам торгов первого дня недели в условиях сниженной активности на мировом рынке. Биржи США закрыты в понедельник, так как в стране отмечают День президентов. Кроме того, участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании новых стимулов к движению.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит ежегодное послание Федеральному собранию.

Визит Байдена в Киев

В понедельник стало известно о неожиданном визите президента США Джозефа Байдена в Киев.

Ранее сообщалось, что Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. В заявлении Белого дома отмечается, что план посетить Польшу - в силе. При этом 21 февраля президент Байден намерен выступить с обращением, приуроченным к годовщине спецоперации на Украине.

Банк России по-прежнему оценивает долгосрочную реальную нейтральную ставку в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

"Оценка уровня долгосрочной нейтральной ставки в период структурной перестройки экономики связана с повышенной неопределенностью. Есть факторы, которые действуют как в сторону ее повышения, так и в сторону снижения. Банк России будет оценивать совокупное воздействие факторов по мере накопления данных", - отмечает ЦБ.

Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка составит 5-6% в 2025 году.

Инфляция в РФ

Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), также говорится в докладе о ДКП, опубликованном ЦБ РФ.

Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года. В последующие кварталы по мере выхода из расчета низких месячных значений второй половины 2022 года влияние проинфляционных факторов будет постепенно нарастать, в то время как действие дезинфляционных - сокращаться, отмечает ЦБ.

Инфляция в РФ в I квартале 2023 года может составить 3,6%, ВВП может упасть на 2,4% (эти данные ЦБ приводит справочно). Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 и 2025 годах - 4%. ВВП РФ, по прогнозам ЦБ, в 2023 году может вырасти на 1% или снизиться на 1%, в 2024 году - вырасти на 0,5-2,5%, в 2025 году - увеличиться на 1,5-2,5%.

Цены на нефть

Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,51% - до $83,42 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились также на 0,5% - до $76,72 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стали "ястребиные" заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), утвердившие инвесторов во мнении о том, что американский ЦБ не намерен останавливать цикл повышения базовой процентной ставки.

Внимание трейдеров также направлено на ситуацию вокруг России. Администрация США намерена принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщило в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

Прогноз ЦБ РФ по экспорту нефти из России

Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов, говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник.

Это произошло "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные направления", сказано в документе.

Предыдущий прогноз был сделан в конце октября 2022 года.

В докладе не приводится сам прогноз по экспорту нефти в абсолютном выражении.

Прогноз по физическому объему экспорта на 2023 год в целом улучшен с минус 7,5% - минус 11,5% в октябрьской версии доклада до минус 2,5% - плюс 0,5%. В положительную зону показатель может выйти "вследствие более быстрого формирования новых цепочек для реализации продукции", говорится в докладе ЦБ.

В 2024 г. физический объем экспорта, просевший в 2022 г. на 15,1%, будет расти восстановительным темпом 2,5-5,5% и впоследствии стабилизируется в диапазоне 1-3% за счет продолжающегося восстановления ненефтегазового экспорта и экспорта услуг, полагает ЦБ.

Комментарии аналитиков

"На прошедшей неделе рубль продолжил ослабляться к основным валютам на фоне геополитической ситуации. После снижения с годовых максимумов, когда на рынке появилось предложение валюты со стороны экспортеров, пара "доллар-рубль" стала торговаться выше 74 руб./$1. В условиях закрытого капитального счета Банку России проще сдерживать курс от чрезмерной волатильности. На наш взгляд, на фоне растущего дефицита бюджета рубль может показывать снижение в дальнейшем", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник, 20 февраля, российский рубль умеренно понизился. Потенциальное осложнение геополитического фона рублю пока удается игнорировать. В то же время, прежние факторы давления - дефицит бюджета РФ в январе и спад параметров экспорта энергоносителей - продолжают влиять на позиции российской валюты", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В утренние часы на российском валютном рынке продолжалась пятничная коррекция зарубежных валют. Курс доллара опускался ниже 73,6 руб., обновив минимум с середины прошлой недели, а евро был близок к отметке 78,7 руб., что, впрочем, не дотягивало до пятничного минимума. Однако во второй половине дня ситуация изменилась и зарубежные валюты постепенно вышли в плюс. Отметим, что коррекция зарубежной валюты в пятницу сопровождалась достаточно заметными объемами. Так, дневной оборот по паре "доллар-рубль" (с расчетами "завтра") оказался максимальным с конца декабря прошлого года. По всей видимости, основная часть игроков предпочла зафиксировать прибыль после продолжительного ослабления рубля, при этом к продажам валюты присоединились экспортеры, желавшие воспользоваться привлекательным курсом для реализации валютной выручки к предстоящим налогам. Однако после сегодняшних минимумов в валютных парах инвесторы вновь предпочли уйти от риска, вернувшись в валюту в преддверии важных политических событий на текущей неделе и предстоящих длинных выходных. В оставшиеся на короткой неделе рабочие дни не исключаем усиления волатильности и расширения диапазона торгов на локальном валютном рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 февраля на 71,56 копейки, до 74,0432 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,74 копейки, до 79,133 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на Московской бирже из-за Дня президентов в США. Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 45,28 копейки относительно пятницы и составил 74,1766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 111,24 млн, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 61,73 копейки относительно пятницы, до 79,1902 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 19,99 копейки, опустившись до 79,1902 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR917,744 млн, из которых EUR234,184 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR683,56 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% и 7,56% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 7,84% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,33% и 8,53% годовых соответственно.

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