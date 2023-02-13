На водородную энергетику в России выделят 9 млрд рублей до 2024 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет предусматривает инвестиции в размере 9,3 млрд рублей на период до 2024 года на развитие водородной энергетики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

"В рамках развития низкоуглеродной энергетики Россия развивает водородную отрасль. В конце прошлого года в стране утверждена дорожная карта развития высокотехнологичного направления "Развитие водородной энергетики", которая стала единым документом развития отрасли. В январе текущего года между правительством России, ГК "Росатом" и ПАО "Газпром" заключено соглашение о реализации дорожной карты", - напомнил Новак.

"В части федерального проекта "Чистая энергетика" на развитие водородной энергетики предусмотрены средства федерального бюджета в размере 9,3 млрд руб. на период до 2024 года", - сообщил он.

Как сообщалось, в январе правительство РФ приняло новую "дорожную карту" по водороду с "Газпромом". Теперь горизонт ее планирования продлен с 2025 до 2030 года. Аналогичный документ подписан также с "Росатомом". "Реализация мероприятий "дорожной карты" "Развитие водородной энергетики" позволит создать необходимые технологии и оборудование для производства водорода на основе природного газа и атомной энергии и его применения в отраслях экономики", - ожидают в правительстве.