"Дорожную карту" по водороду с "Газпромом" и "Росатомом" продлили до 2030 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло новую "дорожную карту" по водороду с "Газпромом" - теперь горизонт ее планирования продлен с 2025 до 2030 года. Аналогичный документ подписан также с Росатомом.

Как сообщила пресс-служба правительства, вице-премьер Александр Новак, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин, а также генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв подписали соглашения о намерениях в целях развития высокотехнологичного направления "Развитие водородной энергетики". Механизмом реализации соглашений является подготовленная межведомственной рабочей группой "дорожная карта" на период до 2030 года.

"Реализация мероприятий "дорожной карты" "Развитие водородной энергетики" позволит создать необходимые технологии и оборудование для производства водорода на основе природного газа и атомной энергии и его применения в отраслях экономики", - отмечается в сообщении.

Работа ведется по поручению президента России по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года. Её общую координацию осуществляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно распоряжению правительства от 16 января (текст опубликован на портале правовой информации), вице-премьер РФ Александр Новак определен куратором вопросов развития водородной энергетики и реализации соглашений; профильным координационным органом по направлению - межведомственная рабочая группа

Одновременно правительство решило расторгнуть подписанное в сентябре 2021 года соглашение о намерениях с "Газпромом" (в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа") – это "дорожная карта" на период до 2025 года; и признало утратившим силу принятый в октябре 2020 года план мероприятий "Развитие водородной энергетики до 2024 года".