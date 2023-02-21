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Нефть Brent подешевела до $83,08 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent снижается во вторник после подъема накануне, WTI, торги которой в понедельник не проводились, стабильна.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны - рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже CE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $83,08 баррель, что на $0,99 (1,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%), до $84,07 за баррель.

ЭкономикаBrent подорожала до $83,58 за баррельЧитать подробнее

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $76,58 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Мартовские контракты, срок действия которых истекает с завершением сессии во вторник, стабильны на уровне $76,34 за баррель.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

"Любые "ястребиные" сигналы в протоколе заседания ФРС станут катализатором снижения цен на нефть", - отмечает аналитик IG Asia Pte Ltd. Йеп Джун Ронг. Рынок, по его словам, делает попытки пойти вверх на фоне улучшения перспектив предложения, что связано с восстановлением экономики КНР.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.

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