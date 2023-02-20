Brent подорожала до $83,58 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного ускорили рост днем в понедельник, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам прошлой недели.

К 14:07 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,7%) - до $83,58 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,55 (0,72%) - до $76,89 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

Поддержку котировкам нефти оказывают надежды на увеличение спроса в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

"Нефть восстанавливается после падения на прошлой неделе, что еще раз подтверждает тот факт, как рынок привязан к узкому диапазону", - отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 607, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, составив 151.

Объем торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.