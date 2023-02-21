Минфин РФ 22 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240 и 26242

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 22 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).