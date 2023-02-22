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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Brent подешевела до $82,4 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок продолжают опускаться в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США.

К 14:26 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,79%) - до $82,39 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,67 (0,88%) - до $75,69 за баррель.

Протокол заседания ФРС, которое завершилось 1 февраля, будет обнародован в 22:00 по Москве в среду. Участники рынка надеются увидеть в нем сигналы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки.

"Опасения по поводу экономического роста доминируют на рынке, включая страхи сохранения "ястребиной" политики Федрезерва для замедления инфляции", - отметил аналитик сырьевого рынка в UBS Group Джованни Стауново.

На минувшей неделе несколько руководителей ФРС сказали, что на минувшем заседании поддерживали подъем ставки на 50 базисных пунктов вместо повышения на 25 б.п. на фоне сильных макроэкономических статданных и по-прежнему высокой инфляции.

Brent WTI ФРС США
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