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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

"Сбермаркет" за год увеличил оборот в 1,7 раза до 103,5 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оборот сервиса доставки продуктов и других товаров из магазинов "Сбермаркет" в 2022 году вырос в 1,7 раза, до 103,5 млрд рублей (с НДС и без учета промо).

Количество доставленных заказов составило 37,3 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году, сообщила компания.

Рост компании был обеспечен развитием партнерств с ритейлерами и работой таких операционных моделей, как самовывоз и экспресс-доставка, а также перезапуском рекламной платформы, ростом продаж корпоративным клиентам.

Доля экспресс-доставки достигла 33,4% от всех заказов в сервисе.

Число активных клиентов сервиса выросло в 1,4 раза.

Сервис работает более чем в 160 городах. 41% продаж "Сбермаркета" приходится на Москву и Московскую область, 6,5% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область и 52,5% – на остальные регионы.

Число партнеров-ритейлеров превысило 156 федеральных и региональных торговых сетей. В частности, в 2022 году сервис начал сотрудничество с 36 новыми сетями.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. Сервис обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

По оценке Infoline, которую приводит "Сбермаркет", по итогам 2022 года сервис сохранил лидерство на российском рынке e-grocery (по объему продаж).

Сбермаркет
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