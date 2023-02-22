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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Инфляция в Германии в январе замедлилась до 9,2%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 9,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,6% в декабре и оказались минимальными с августа.

Данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Потребительские цены выросли на 0,5% в помесячном выражении, что также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов. В декабре они снизились на 1,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 8,7% в годовом выражении и на 1% относительно предыдущего месяца. В декабре первый показатель повысился на 8,6%, второй - снизился на 0,8%.

Стоимость продуктов питания в ФРГ в январе была на 20,2% выше, чем годом ранее, одежды и обуви - на 2,8%. Коммунальные услуги подорожали на 8,9%, стоимость электричества подскочила на 25,7%.

Медицинские услуги выросли в цене на 2,9%, образовательные - на 3,6%, транспортные - на 7,5%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 7,2%.

Германия ЕС
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