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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Инфляция в Германии в январе неожиданно замедлилась до 9,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 9,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,6% в декабре и оказались минимальными с августа.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали ускорение инфляции в прошлом месяце до 10%.

Относительно декабря цены выросли всего на 0,5% вместо ожидавшегося роста на 1,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе повысились на 8,7% в годовом выражении и на 1% в помесячном. Эксперты прогнозировали подъем первого показателя на 8,9%, второго – на 0,8%.

Публикация предварительных январских данных об инфляции изначально планировалась на 31 января, однако дату пришлось перенести из-за проблем, возникших в ходе изменения методики подсчета показателя, отмечается в сообщении Destatis.

Окончательные данные будут обнародованы 22 февраля.

Германия
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