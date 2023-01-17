Инфляция в Германии в декабре замедлилась до 9,6%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 9,6% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 11,3% в ноябре и стали минимальными за последние четыре месяца.

В помесячном выражении в декабре была зафиксирована дефляция в размере 1,2% после нулевого изменения цен в ноябре. Это самое сильное падение с января 2015 года.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре повысились на 8,6% в годовом выражении и снизились на 0,8% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

Продукты питания подорожали на 20,7% относительно декабря 2021 года (в ноябре рост цен составлял 21,1%), энергоносители – на 24,4% (38,7%).

Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5,2% в годовом выражении.