Рынок ждет повышения ставки по депозитам ЕЦБ до рекордного максимума к сентябрю

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк продолжит резкое ужесточение денежно-кредитной политики в этом году и, вероятно, поднимет ключевые процентные ставки до рекордных максимумов, пишет Financial Times.

Рынок ждет, что к сентябрю 2023 года ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая сейчас 2,5%, будет увеличена до 3,75% - уровня, до которого она поднималась лишь в 2001 году, когда регулятор старался поддержать недавно созданную единую европейскую валюту.

"Так удивительно, что ЕЦБ теперь выглядит наиболее "ястребиным" из всех крупных центробанков", - отмечает главный экономист ABN Amro Сандра Филиппен.

Еще недавно европейский регулятор считался главным "голубем" среди мировых центробанков, поскольку в течение восьми лет он удерживал ставку по депозитам отрицательной.

Сигналы устойчивости инфляции в еврозоне при сохраняющейся гибкости экономики заставляют инвесторов пересматривать прогнозы в отношении уровня процентных ставок ЕЦБ, отмечает FT.

Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила 21 февраля, что регулятор "очень внимательно" следит за динамикой зарплат в еврозоне. Это, по мнению экспертов, говорит о наличии у ЕЦБ опасений, что подъем зарплат будет поддерживать инфляцию в регионе в этом году.

"Существует риск, что инфляция окажется более устойчивой, чем ожидают рынки в данный момент", - сказала ранее на этой неделе Bloomberg член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

За последнюю неделю эксперты Goldman Sachs, Barclays, а также Berenberg, повысили прогнозы для ставки по депозитам ЕЦБ до 3,5%.

Аналитик Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе полагает, что ставка по депозитам остановится на уровне 3,5%, однако отмечает наличие вероятности ее подъема к 4%.

"Даже самые умеренные "голуби" в ЕЦБ сейчас говорят о необходимости серии подъемов ставок и нежелании останавливаться", - говорит Дюкрозе.

Пространство для маневра в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики у ЕЦБ гораздо больше, чем у Федеральной резервной системы США и Банка Англии, которые близки к завершению цикла подъема ставок, отмечают эксперты. ЕЦБ уже поднял все три ключевые ставки на 3% с лета прошлого года и дал понять, что намерен увеличить их еще на 50 б.п. в марте.