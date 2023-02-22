Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемый восходящий тренд на американском фондовом рынке может завершиться уже в первом квартале 2023 года, поскольку на экономику начнут действовать отложенные эффекты от подъема ставок Федрезервом, полагают аналитики банка JPMorgan Chase & Co.

"Мы ждали восстановления фондового рынка с четвертого квартала прошлого года на фоне прекращения роста доходности гособлигаций, открытия экономики Китая и ожиданий падения цен на газ, - говорится в отчете команды аналитиков банка под руководством Мислава Матейки. - Мы все еще полагаем, что первый квартал будет сильным, но не рассчитываем на появление достаточных обоснований для второго витка ралли".

По мнению экспертов, в первом квартале индексы могут достичь максимумов за весь текущий год.

Американские акции активно дорожают с октября прошлого года. Так, индекс S&P 500 с октябрьских минимумов подскочил на 12,2%, согласно данным Dow Jones Market Data. Рост обеспечили ожидания, что Федрезерв прекратит повышение ставки в первом квартале 2023 года.

Однако ряд сильных статданных по американской экономике, включая данные о замедлении инфляции и сильном увеличении числа новых рабочих мест, а также ослабление корпоративной прибыли и рост доходности гособлигаций заставил участников рынка пересмотреть свои прогнозы относительно денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок видит 76%-ную вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании и 24%-ный шанс повышения на 50 б.п., показывают данные CME FedWatch. Инвесторы также только сейчас начали в полной мере закладывать в текущие котировки подъем ставки выше 5%, хотя руководители ФРС дали такой прогноз еще в прошлом году.