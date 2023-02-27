Выручка "Черкизово" в 2022 году выросла на 15% до 184,3 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2022 году увеличила выручку по МСФО до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчете компании.

Показатель выручки по итогам 2021 года был пересмотрен. Ранее сообщалось о 158 млрд рублей. Таким образом, рост этого показателя по итогам 2022 года составил 15%.

Согласно отчету, выручка от внутренних операций увеличилась до 166,3 млрд рублей со 147,4 млрд рублей годом ранее, от экспорта – до 18 млрд рублей с 12,8 млрд рублей соответственно.

Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей в 2021 году, валовая прибыль увеличилась до 42,1 млрд рублей с 40,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA – до 30,165 млрд рублей и 29,275 млрд рублей соответственно.

В отчете также сообщается, что производство свинины (в живом весе) в 2022 году составило 254 тыс. тонн против 240 тыс. тонн в 2021 году, курицы (в убойном весе) – 736 тыс. тонн против 710 тыс. тонн, индейки (в убойном весе) – 100 тыс. тонн.

В прошлом году группа собрала 219 тыс. тонн яровой пшеницы (198 тыс. тонн в 2021 году), 254 тыс. тонн – озимой пшеницы (145 тыс. тонн), 141 тыс. тонн кукурузы (122 тыс. тонн), 147 тыс. тонн сои (114 тыс. тонн), 44 тыс. тонн подсолнечника (57 тыс. тонн).

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Консолидированная выручка компании в первом полугодии 2022 года выросла на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 88,9 млрд рублей.