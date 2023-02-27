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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Pirelli заместит поставки в Европу из России шинами из Румынии и Турции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский концерн Pirelli наращивает поставки шин из Турции и Румынии на европейский рынок для замещения запрещенной к импорту продукции из России, сообщается в пресс-релизе компании о предварительных итогах 2022 года.

В соответствии с санкциями ЕС, запрещающими, среди прочего, ввоз готовой российской продукции в Европу и экспорт некоторых видов сырья в Россию, компания выявила альтернативных участников импортно-экспортных операций, а также занимается "активизацией поставщиков готовой продукции из Турции и Румынии для замещения российского экспорта на европейских рынках". При этом на предприятиях в России Pirelli использует сырье преимущественно местных поставщиков вместо европейских.

В марте 2022 года компания приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности.

В релизе об итогах 2022 года также отмечается, что Pirelli диверсифицировала пул поставщиков логистических услуг для обеспечения бесперебойных поставок готовой продукции и сырья, а также обеспечила гарантированную финансовую поддержку своих российских предприятий через местные банки.

В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.

Как говорится на сайте Pirelli, у концерна есть 18 производственных площадок в 12 странах и он реализует продукцию в 160 государствах. В России заводы компании находятся в Воронеже и Кирове, их производственная мощность - 2 млн и около 6 млн шин в год соответственно.

Pirelli Италия Европа Румыни Турция Воронеж Киров
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