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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

ФАС одобрила сделку по приобретению компанией "Горные вершины" курорта Архыз

ФАС одобрила сделку по приобретению компанией "Горные вершины" курорта Архыз
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ходатайство компании "Горные вершины" о получении согласия на приобретение горного курорта Архыз в Карачаево-Черкессии одобрено с предписанием согласовывать повышение стоимости билетов на канатные дороги, сообщает во вторник пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

"В настоящее время проводится конкурс по покупке курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике. В результате совершения сделки приобретатель получит возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке перевозки пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью городской и пригородной транспортных систем", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ФАС, в числе инвестиционных условий приобретения - многократное увеличение количества трасс и подъемников. Компания-приобретатель может заложить личные расходы на строительство в стоимость билетов.

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"В связи с этим ФАС России одобрила ходатайство компании "Горные вершины" о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз" с предписанием. В случае осуществления сделки потенциальному приобретателю предписано согласовывать с ФАС России решения о повышении цен на услугу подъема более чем на 5% в течение года с предоставлением экономического обоснования такого повышения", - говорится в сообщении ведомства.

По заявлению ФАС, предписание действует в течение пяти лет с момента совершения заявленной сделки. Его неисполнение влечет административную ответственность, а также является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Как сообщалось, "Кавказ.РФ" в январе 2023 года открыло сбор заявок для участия в конкурсе на покупку 100% акций курорта "Архыз". В пакете более 170 тыс. обыкновенных акций АО "УК Архыз" номиналом 100 тыс. рублей каждая. Стартовая цена пакета - 17,018 млрд рублей. Задаток для участия в конкурсе определен в размере 500 млн рублей.

В перечне имущества УК "Архыз" значатся земельные участки, образующие особую экономическую зону, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, и находящиеся в долгосрочной аренде у АО "УК Архыз". В имущество входят также канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты горнолыжной инфраструктуры, инженерные коммуникации, административное здание с помещениями торговли и общепита, системы искусственного оснежения, освещения горнолыжных склонов, строящаяся вертолетная площадка, стоянки, парковки и другие объекты, в том числе технические и административные.

По данным "Кавказ.РФ", в марте-апреле 2023 года с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций "УК Архыз". При этом условиями конкурса предусмотрена оплата и передача акций в два этапа. Вскоре после заключения договора победитель должен оплатить 25% акций, после чего получит этот пакет. Оставшиеся 75% инвестор оплатит и получит при выполнении инвестиционных обязательств, эта часть сделки планируется на 2030-2037 годы.

В обязательства инвестора входит создание единой зоны катания трех туристских деревень курорта - Романтик, Лунная Поляна и Дукка - за счет строительства сети канатных дорог, 30 км горнолыжных трасс, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тыс.

Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

Горные вершины Архыз ФАС КЧР
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