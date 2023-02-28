Дюков объяснил решение сократить добычу в России необходимостью сбалансировать рынок

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Решение правительства России сократить добычу нефти в марте позволит сбалансировать ситуацию на мировом рынке, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В данный момент на рынке наблюдается некоторый профицит. Соответственно то решение, которое принято правительством - о сокращении объемов добычи в Российской Федерации - направлено на то, чтобы сбалансировать рынок", - сказал он журналистам.

"И потребление, и производство не стоят на месте. Много факторов определяют баланс на рынке. Многое будет зависеть от того, что будет с мировой экономикой в этом году, каким будет эффект от снятия ковидных ограничений в КНР, а также огромное количество других факторов, которые будут влиять на спрос на нефть", - добавил Дюков.

О планах сократить добычу в России в марте на 500 тысяч баррелей в сутки 10 февраля объявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал это добровольным решением, которое должно способствовать восстановлению рыночных отношений. По его словам, при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.