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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Дюков объяснил решение сократить добычу в России необходимостью сбалансировать рынок

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Решение правительства России сократить добычу нефти в марте позволит сбалансировать ситуацию на мировом рынке, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В данный момент на рынке наблюдается некоторый профицит. Соответственно то решение, которое принято правительством - о сокращении объемов добычи в Российской Федерации - направлено на то, чтобы сбалансировать рынок", - сказал он журналистам.

"И потребление, и производство не стоят на месте. Много факторов определяют баланс на рынке. Многое будет зависеть от того, что будет с мировой экономикой в этом году, каким будет эффект от снятия ковидных ограничений в КНР, а также огромное количество других факторов, которые будут влиять на спрос на нефть", - добавил Дюков.

О планах сократить добычу в России в марте на 500 тысяч баррелей в сутки 10 февраля объявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал это добровольным решением, которое должно способствовать восстановлению рыночных отношений. По его словам, при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Александр Дюков Газпром нефть Китай Александр Новак
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