Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

РФ и Белоруссия подписали протокол о формировании цен на газ до 2025 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия подписали протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по ее территории в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Документ подписали российский и белорусский министры энергетики Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич, сообщает российское ведомство.

В ходе встречи стороны также обсудили параллельную работу энергосистем России и Белоруссии. В настоящее время продолжаются межведомственные переговоры по согласованию проекта протокола о некоторых мерах по обеспечению их параллельной работы.

Отдельное внимание министры уделили реализации программы по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.

"Сотрудничество России и Белоруссии неизменно носит характер стратегического партнерства, насчитывает долгие годы конструктивного взаимодействия. Мы поддерживаем постоянный контакт с белорусской стороной на различных уровнях. Совместно работаем над нивелированием санкций Запада в отношении белорусских предприятий, в том числе в энергетике", - приводится в сообщении комментарий Шульгинова.

Ранее сообщалось, что цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года с расчетом в рублях. С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.

РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет порядка 5% от превышения прибыли 2021-22 гг.

Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет порядка 5% от превышения прибыли 2021-22 гг.

"СберЛогистика" проверяет информацию о возможной утечке данных

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });