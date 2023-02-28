РФ и Белоруссия подписали протокол о формировании цен на газ до 2025 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия подписали протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по ее территории в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Документ подписали российский и белорусский министры энергетики Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич, сообщает российское ведомство.

В ходе встречи стороны также обсудили параллельную работу энергосистем России и Белоруссии. В настоящее время продолжаются межведомственные переговоры по согласованию проекта протокола о некоторых мерах по обеспечению их параллельной работы.

Отдельное внимание министры уделили реализации программы по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.

"Сотрудничество России и Белоруссии неизменно носит характер стратегического партнерства, насчитывает долгие годы конструктивного взаимодействия. Мы поддерживаем постоянный контакт с белорусской стороной на различных уровнях. Совместно работаем над нивелированием санкций Запада в отношении белорусских предприятий, в том числе в энергетике", - приводится в сообщении комментарий Шульгинова.

Ранее сообщалось, что цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года с расчетом в рублях. С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.