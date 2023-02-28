Денежная масса в национальном определении в январе уменьшилась на 0,8%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2023 года уменьшилась на 683,4 млрд рублей, или на 0,8%, до 81 трлн 704,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 февраля ускорились до 25,1% (максимум с 1 апреля 2011 года) с 24,4% на 1 января.

В начале февраля ЦБ начал публикацию оперативных данных с оценкой денежной массы, согласно этой предварительной оценке, денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе сократилась только на 0,1%, что заметно меньше, чем годом ранее, поэтому годовой темп ее прироста на 1 февраля 2023 года оценивался в 26,0%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в январе уменьшился на 74,5 млрд рублей, или на 0,5%, до 15 трлн 361,2 млрд рублей. Годовой темп прироста наличных денег увеличился к 1 февраля 2023 года до 17,9% (максимум с 1 мая 2021 года) с 16,9% на 1 января.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 февраля 2023 года выросла до 18,8% с 18,7% на 1 января.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.