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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Денежная масса в РФ в марте незначительно выросла, годовые темпы роста снизились до 23,1%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2023 года незначительно увеличилась, составив на 1 апреля 84,0 трлн рублей после роста в феврале на 2,8%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 23,1% с 25,9% на 1 марта.

Годовой темп прироста широкой денежной массы на 1 апреля сократился до 14,8% с 15,2% (в марте она уменьшилась на 0,5% после роста в феврале на 2,2%).

ЭкономикаДенежная масса в национальном определении в январе уменьшилась на 0,8%Читать подробнее

Годовой темп прироста наличных денег (М0) в марте 2023 года увеличился до 14,3% с 12,0% (рост в марте на 1,5% после 1,2% в феврале).

ЦБ отмечает, что средства населения на рублевых счетах и депозитах повлияли на динамику денежного агрегата М2 главным образом за счет прироста переводных депозитов населения. Средства нефинансовых и финансовых организаций продолжали вносить наибольший вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

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