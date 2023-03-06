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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Тинькофф банк уведомил эмитента евробондов о невыплате купона по "вечному" выпуску 15 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - TCS Finance DAC, выступающая эмитентом евробондов Тинькофф банка, 3 марта получила от него уведомление об аннулировании процентов по бессрочному выпуску долларовых евробондов, выплата которых приходится на 15 марта, говорится в сообщении компании.

Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году. Текущая ставка купона по нему составляет 11,002%, выплаты производятся каждые три месяца.

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Кроме этого выпуска, у Тинькофф банка в обращении находится еще один выпуск бессрочных субординированных евробондов в долларах, он был размещен в 2021 году. Ставка купона по нему составляет 6%, выплаты также производятся раз в три месяца. Ближайшая дата выплаты - 20 марта.

До сих пор Тинькофф банк не заявлял о каких-либо проблемах с проведением выплат по евробондам. В августе группа сообщала, что произведет раздельную выплату сентябрьских купонов по обоим выпускам, рассчитавшись с резидентами РФ в рублях через локальных платежных агентов в соответствии с действующим российским законодательством.

Первоначальный объем выпуска, размещенного в 2017 году, составлял $300 млн, выпуска, размещенного в 2021 году, - $600 млн. В конце октября прошлого года Тинькофф банк сообщал, что на его балансе находятся выкупленные еврооблигации этих выпусков на $80,65 млн (26,9% выпуска) и $157,8 млн (26,3%) соответственно.

Тинькофф банк 25 февраля был включен в санкционные списки ЕС.

Тинькофф банк
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