ЦБ обдумает введение стандартизованной схемы ипотечного кредитования

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рассмотрит вопрос о введении стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные "нестандартным" практикам.

22 февраля ЦБ опубликовал итоги публичного обсуждения доклада "Программы "льготной ипотеки от застройщика", в котором обозначил основные риски ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам. Такие низкие ставки достигаются за счет того, что в цену квартиры закладывается наценка в размере субсидии, которую застройщик выплачивает банку для компенсации недополученных процентных доходов.

Банк России уже анонсировал меры, дестимулирующие банки давать выдавать высокорискованные кредиты. В частности, регулятор намерен повысить уровень резервирования по кредитам, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня, что означает наличие комиссии или иных скрытых платежей заемщика. Дополнительный резерв будет начисляться в размере 30% или 50% в зависимости от того, насколько занижена ставка относительно рыночного уровня.

Кроме того, из-за широкого распространения рискованных ипотечных схем, увеличения разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья, а также ухудшения стандартов кредитования ЦБ с 1 мая повысит макропруденциальные надбавки по высокорискованным кредитам, в первую очередь в сегменте ДДУ (финансирования по договорам долевого участия). Дополнительно ЦБ рассматривает возможность применения надбавок по таким кредитам в течение года после ввода дома в эксплуатацию.

"Мы также занимаемся подготовкой рекомендаций для банков по работе с ипотечными кредитами, выданными в рамках "льготной ипотеки от застройщика". Дополнительно мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные "нестандартным" практикам", - говорится в документе ЦБ.

В случае дальнейшего распространения программ "льготной ипотеки от застройщика" ЦБ готов инициировать изменение законодательства, чтобы исключить недобросовестные практики, приводящие к необоснованному завышению стоимости жилья.